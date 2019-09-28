أخبار مصر | برلماني: تظاهرات المنصة أكبر دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تظاهرات المنصة أكبر دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ما حدث بالشوارع المصرية من مظاهرات في حب مصر، هو أكبر دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة المصرية وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، ضد دعاة الفوضى ومروجي الشائعات، ودليل انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته، وإصراره على استكمال مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب.

وأوضح بركات، أن هذه التظاهرات خرجت للمطالبة باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري أراد أن يبعث رسالة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وأن المصريين أصبحوا يعلمون جيدًا المخططات التي يبثها الأشرار عن طريق صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الشعب المصري يدرك جيدا ما تم في عهد الرئيس السيسي من إنجازات، والذي دشن أكبر 3 محطات توليد كهرباء وقضى على الأزمة، وسلح الجيش بأقوى الأسلحة لتأمين مصر، وأطلق قمر صناعي، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمليون ونصف فدان، وتصدى لوباء فيروس سي، وقضى على طوابير الانتظار، وسدد كثير من ديون مصر، وكل ذلك تحقق بمصابرة المصريين ووقوفهم خلف قياداتهم، والشعب المصري غير مستعد للتفريط في كل ما حققه مرة أخرى.

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وفي نفس السياق، قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاحتفالات التي قام بها الشعب المصري لتأييد قيادته السياسية ومؤسسات الدولة، تأتي بمثابة صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وأيضًا صفعة قوية على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأوضح متولي، أنه في الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب المصري توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة المصرية والجيش والشرطة ضد المحاولات التي تجري بين الحين والآخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التي تبذل للإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جني ثمار المشروعات القومية.

وأشار النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تظاهرات الحب التي تشهدها مصر حاليا، وواشنطن قبل أيام تؤكد مدى حب المصريين وارتباطهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التي كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.