شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات للصرف الصحي بقرى مركز البلينا بتكلفة 101 مليون و500 ألف جنيها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، 3 مشروعات للصرف الصحي بقرى السمطا، والحلافي، والغنيمية، بدائرة مركز البلينا في جنوب المحافظة، بإجمالى تكاليف بلغت 101 مليون و500 ألف جنيها.

وقال محافظ سوهاج خلال الافتتاحات التي رافقه فيها المهندس محمد بدرى محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أن مشروعات الصرف الصحى الثلاثة تشمل 3 محطات رفع وشبكات إنحدار بطول 30.7 كيلو متر، وخطوط طرد بطول 11.4 كيلو متر، ووصلات منزلية بلغ عددها 4065 وصلة وتخدم 20398 مواطنا، مؤكداً أن المشروعات الجديدة بالمحافظة رسالة واضحة تشير إلى إهتمام الدولة بكافة أجهزتها بإنجاز جميع المشروعات لخدمة المواطنين، قائلا: «أننا نواجه تحديا كبيراً في مشروعات الصرف الصحي، وجميع المشروعات تسير وفقا للمخطط الزمني الموضوع لها».

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محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات للصرف الصحي بقرى مركز البلينا

محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات للصرف الصحي بقرى مركز البلينا

وأشار المحافظ إلى أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح العديد من المشروعات الخدمية في كافة القطاعات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم، منوهاً إلى تحقيق العديد من المشروعات خلال الثلاث سنوات القادمة، والحرص على إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، والحفاظ على هويتها وخدمة شبابها وأهلها.

محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات للصرف الصحي بقرى مركز البلينا

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس محمد بدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أن مشروع صرف صحى قرية السمطا يشمل محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 259 متر مكعب/ ساعة، وخط إنحدار بطول 10 كيلو مترات، وخط طرد بطول 3.6 كيلو مترات، ووصلات منزلية يبلغ عددها 1748 وصلة تخدم 6388 نسمة، كما يشمل مشروع صرف صحى قرية الحلافي ونجع احمد عبدالسميع محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 324 متر مكعب / ساعة، وخط إنحدار بطول 12.2 كيلو مترات، وخط طرد بطول 2.3 كيلو متر، ووصلات منزلية يبلغ عددها 1453 وصلة تخدم 7990 مواطن.

محافظ سوهاج يفتتح 3 مشروعات للصرف الصحي بقرى مركز البلينا

وأضاف «البدري» بأن مشروع صرف صحى قرية الغنيمية ونجع راجح يضم محطة رفع بطاقة تصميمية تبلغ 576 متر مكعب / ساعة، وخط إنحدار بطول 8.5 كيلو مترات، وخط طرد بطول 5.5 كيلو مترات، ووصلات منزلية يبلغ عددها 864 وصلة تخدم 6020 مواطن.

وكرم محافظ سوهاج، يرافقة رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، المهندسين القائمين على المشروع