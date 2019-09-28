شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يُقيل نائب رئيس مركز البلينا ورئيسي قريتين بالمركز لرصده تعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إقالة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لشئون القرى، ورئيسى قريتى بني حميل، والسمطا لتدنى مستوى النظافة وتراكم القمامة، ورصد تعديات بالردم على نهر النيل بكورنيش قرية السمطا. جاء ذلك اليوم عقب إفتتاح محافظ سوهاج ثلاث محطات للصرف الصحي بمركز ومدينة البلينا. وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ قام بتغيير خط السير عقب الإنتهاء من إفتتاح مشروعات الصرف الصحى المتكامل بقرى مركز البلينا، وتوجه لتفقد كورنيش النيل بقرية السمطا، لافتاً إلى أن المحافظ رصد تلك المخالفات الجسيمة فوجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، والدفع بجميع المعدات المطلوبة لرفع تراكمات القمامة المنتشرة بطول امتداد الكورنيش خلال ٤٨ ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سوهاج يُقيل نائب رئيس مركز البلينا ورئيسي قريتين بالمركز لرصده تعديات على النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.