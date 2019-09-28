شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 2» بالمملكة العربية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر 2» بمشاركة كلاً من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتى، والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بياناً عملياً على إقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيرانى، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية من خلال إستطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوى وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهيليكوبتر المختلفة الطرازات .

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كذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة والطائرات المسيرة بإستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على أعمال الإمداد بالوقود، وتبادل أسطح الهل بين الوحدات المصرية والسعودية وحماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على إتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة، كما تم تنفيذ قفز مظلى لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة في التدريب .

يأتى التدريب «الموج الأحمر 2» في ضوء تنامى الأهمية الإستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر وتأكيداً على مدى ماوصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من إنسجام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكرى في كافة المجالات وخاصة في مجال الأمن البحرى .

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.