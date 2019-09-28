شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية جنوب السودان تعرب عن تقدير بلادها للدور المصري الداعم للاستقرار بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيرته الجنوب سودانية أوت دينق أشويل، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكري أعرب خلال اللقاء عن الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان في كافة المجالات، مؤكداً حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان الشقيقة.

Advertisements

وأضاف «حافظ» أن اللقاء تطرق إلى سُبل دفع مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والتعرُف على احتياجات الجانب الجنوب سوداني في مجال بناء القدرات، على ضوء الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا الشأن.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن تقدير بلادها للدور المصري الداعم لها وللاستقرار في المنطقة، مؤكدةً على تطلُع جنوب السودان نحو تعزيز علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المُقبلة، تنفيذاً لتكليفات القيادتين السياسيتين في البلدين، وتلبيةً لتطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.

واختتم حافظ بالاشارة إلى أن وزير الخارجية أطلع نظيرته الجنوب سودانية خلال اللقاء على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مُعرباً عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات مع التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف يُراعي مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودا