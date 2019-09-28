شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تشدد الرقابة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محاور وزارة البيئة المنتشرة بمحافظات المنظومة من تحرير عدد 102 محضر حرق مخلفات زراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وقامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 15297 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3201 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 3105 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مخالفة 693 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.