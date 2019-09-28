شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني: نتطلع لرفع استثماراتنا في مصر لـ15 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير الصيني الجديد بالقاهرة لياو لى تشانج، سفير الصين الجديد لدى مصر عن تطلع بلاده لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، منوهًا عن أن هناك اتجاه لرفع الاستثمارات الصينية في مصر من 7 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار، في ظل استقرار السوق.

وأضاف على هامش افتتاحه اليوم لفعاليات النسخة السادسة من المعرض الصيني المصري للتجارة والاستثمار «China Trade Fair»، أن حكومة بلاده إتخذت إجراءات لدعم المنتجات الصينية في الأسواق المصرية، مؤكداً على التنسيق مع الحكومة المصرية، لدعم المستثمرين الصينين في مصر بمزيد من عوامل الجذب الاستثماري.

وكشف «تشانج» عن أن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الصينين، لزيارة مصر لبحث مزيدا من التعاون المشترك، مؤكداً أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمار الجاذب لشركات الاستثمار العالمية.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركز لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقي والشرق الأوسط.

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وبحسب تصريحات الشريك الصيني بينو بلاي، رئيس مجلس إدارة شركة مورينت الصينية، المتخصصة في تنظيم المعارض التجارية حول العالم، فإن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمار الجاذب لشركات الاستثمار العالمية.

وتابع أن المعرض يهدف لدعم الاقتصاد المصري وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى استعراض التسهيلات الكثيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.

و يأتي المعرض الذي يقام في نسخته السادسة، ترجمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للصين، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام، يأتي مختلفًا حيث يضم أكثر من 300 تخصص صناعي متنوع في كافة القطاعات، كما يضم عددًا من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تمت مراعاة اختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يأتي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصينية والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.

ويضم المعرض ممثلين عن الحكومة الصينية والغرف التجارية والصناعية بالصين، ويُقام تحت رعاية وزارة الصناعة والسفارة الصينية بالقاهرة. وافتتح لياو لى تشانج، سفير الصين الجديد لدى مصر، في أول أداء رسمي له، والملحق التجاري للحكومة الصينية بالقاهرة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ووفد من رؤساء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية بمصر، ورؤساء وممثلين عن الغرف التجارية والغرف الأجنبية والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

ويعد معرض «China Trade Fair» أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه إستراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

ويضم المعرض قطاعات «الملابس- الغزل والنسيج- الأدوات الصحية- الأجهزه الكهربائية- الأدوات المنزلية- مستلزمات البناء – الإلكترونيات- مستلزمات الإضاءة- العدد والآلات- خطوط الإنتاج – الطاقة المتجددة- المولدات الكهربائية والصناعات العذائية والمعدنية».