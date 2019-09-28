شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» لـ«لافروف»: مصر تتطلع لإسئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناولت مباحثات الوزيرين سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.

كما أشار حافظ إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. كما بحث الوزيران آفاق التعاون الاقتصادي، وشدد الوزير شكري على ضرورة مواصلة العمل نحو تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، كشف حافظ أن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري حرص على تقديم شرحاً لنظيره الروسي حول أخر تطورات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مؤكداً على أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، ومعرباً عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع أثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.