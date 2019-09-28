شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: لا نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات وستبقى مشغل متكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى لإنشاء مراكز لدعم الإبداع وريادة الأعمال في ٦ محافظات غير القاهرة والإسكندرية.

أضاف الوزير خلال افتتاح قمة «تكني سميت» والتي تقام في مكتبة الإسكندرية السبت ولمدة ثلاثة أيام أن الهدف من قمة تكني هو تشجيع الفكر الإبداعي والابتكاري وكذلك المساهمة في خلق مناخ يساهم في نمو هذا الفكر الإبداعي. لافتا إلى أن 97٪ من الشركات المؤسسة في مصر من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتساهم بثلث الناتج القومي لمصر وتوظف 38٪ من العاملين بالسوق المصري.مبينا ان هذه الاحصاءات تؤكد على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمصر ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث جذب التمويلات للشركات الناشئة.

وفي تصريحات صحفية على هامش القمة أكد وزير الاتصالات انه لا تقسيم للشركة المصرية للاتصالات. وانها ستظل شركة واحدة تعمل كمشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر.

من جانبه قال خليل حسن، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة قامت بتدريب نحو 2000 من العاملين بالقطاعين الخاص والعام في جميع المحافظات على التعامل مع التقنيات الحديثة «الخدمات المميكنة» بتكلفة وصلت إلى 2.5 مليون جنيه. وأضاف خليل خلال كلمته بفعاليات الدورة قمة تيكنى سميت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة نجحت في توفير 5000 فرصة عمل للشباب خلال العام الماضى.

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في نفس السياق قال طارق القاضى، مؤسس قمة تكنى للتكنولوجيا وريادة الأعمال، إن جولات تكنى تأتى استكمالًا لما تم في العام الماضى من حملات ترويجية على طريق قمة اليوم الواحد، التي شملت ثمان محافظات، في صعيد مصر، وشارك فيها خلالها 46 متحدثًا، وساهمت في تمكين أكثر من 1650 من رواد الأعمال، من خلال ورش العمل والجلسات، وحلقات النقاش المفتوحة.

وأكد «القاضى» أن الهدف الرئيس لجولات تيكنى يتمثل في توفير الموارد التي تحتاجها أي شركة ناشئة، مثل التمويل، وتطوير الأعمال والتسويق، وربط رواد الأعمال بشبكة من المتحدثين والموجهين والممولين، ورجال الأعمال المصريين، من خلال عدد من ورش العمل، وحلقات النقاش، والتدريب العملى .

ولفت إلى أن كل جولة من الجولات صممت بشكل يتناسب وخصوصية كل محافظة واحتياجاتها، إذ يعد توجيه رواد الأعمال نحو تسخير التكنولوجيا لحل المشكلات، والتحديات المجتمعية أحد أهم أهداف جولات تيكنى منذ تأسيسها.

قال جون بيف، سفير دولة السويد في مصر، إن السفارة بصدد اختيار 3 شركات لرائدات أعمال مصريات لدعمهن من خلال مسابقة خاصة تنظمها بالتعاون مع القمة ضمن خطة الحكومة السويدية لتطوير الشركات الناشئة ودعم الابتكار عالميا. مؤكدا على أن دور الحكومات يجب أن يركز على تسهيل العقبات وتعديل التشريعات المطلوبة لتذليل العقبات أمام الابتكار.

افتتاح قمة «تكني سميت» والتي تقام في مكتبة الإسكندرية

افتتاح قمة «تكني سميت» والتي تقام في مكتبة الإسكندرية

افتتاح قمة «تكني سميت» والتي تقام في مكتبة الإسكندرية

افتتاح قمة «تكني سميت» والتي تقام في مكتبة الإسكندرية

افتتاح قمة «تكني سميت» والتي تقام في مكتبة الإسكندرية

افتتاح قمة «تكني سميت» والتي تقام في مكتبة الإسكندرية