شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأعمال والإنشاءات حول العالم في ضيافة المحروسة للمشاركة في «مصر تستطيع بالإستثمار والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التنمية والاستثمار تعد قضايا ذات أولوية قصوى، وقد قامت الدولة ببذل جهود كثيرة لتحقيق التنمية ولإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين، وللمصريين بالخارج العديد من النجاحات والخبرات بمجالات الاستثمار وعالم المال والأعمال والاقتصاد، وفور دعوتهم من قِبل السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابوا على الفور للمشاركة في مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي 16 و17 أكتوبر المقبل، والنماذج كثيرة نأخذ منها الآتي:

- أشرف دوس.. قصة نجاح عالمية في عالم المال والأعمال والإنشاءات

رجل أعمال مصري يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة «فيرن بروجلوبال»، ومقرها الولايات المتحدة، المنفذة للمنطقة التجارية بسبرباي في محافظة الغربية.

يدير واحدة من الشركات القليلة المعتمدة بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية المتعلقه بهذه الوحدات والإنشاءات.

نجح خلال سنوات أن يكون واحداً من المصريين الذين يشار إليهم في مجال المال والأعمال والاستثمار في أمريكا، وإشادة عدة صحف عالمية بنجاحه بقوة في مجال الإنشاءات والعقارات.

نال درجة الماجيستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الماجيستير في إدارة الأعمال، وحصل على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وعضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

- أحمد حسين لطفي.. مستثمر ناجح في الإعلام والتطوير العقاري ويسعى لجذب السياحة لمصر

مطور أعمال ومستشار في قطاعات استثمارية مختلفة، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Keys Productions، المتخصصة في تطوير محتوى وتسويق الوسائط والصور المرئية، وكذلك ترأس مجلس إدارة شركة البناء Harmony Interiors.

تعاقد مع عدد من العلامات التجارية الكبرى على تطوير وتسويق منتجها الإعلامي، كما أعاد تصميم وتنفيذ أعمال التصميم الداخلي في مكتب الثقافة المصري في لندن إلى التصميم الأصلي.

يسعى لتكثيف الترويج لمصر في الفترة المقبلة من خلال عمله كرئيس لمجلس إدارة Kaboky.com، وهي واحدة من المنصات الرائدة في التسويق السياحي.

- هاني سيداروس.. صاحب تجربة نجاح فريدة في عالم الأعمال

رجل أعمال ورئيس مؤسسة «رونالد ماكدونالد» الخيرية، ينتمى لأسرة مصرية نموذجية من الطبقة المتوسطة، وقد سافر إلى أستراليا مع والديه وأخيه الأصغر في العام 1971.

بدأ مسيرة النجاح عام 2003 برحلة شاقة من التعب والكفاح، وتوسع في نجاحاته حتى امتلك 15 فرعًا من سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» في كانبرا بأستراليا.

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يحمل في قلبه محبة كبيرة لمصر ويحرص على زيارتها من فترة لأخرى وما زال يفخر بجذوره المصرية.

- م. ماجد فهمي.. قدرات خاصة في تجارة التجزئة وتوسعات المراكز التجارية

نائب الرئيس للتطوير بمجموعة «العثيم» السعودية، هي شركة قابضة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإحدى أهم شركات التجزئة وسلسلة الأسواق التجارية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية في الترتيب 109 في قائمة أقوى 200 شركة في العالم العربي.

حصل فهمي على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة عين شمس، ويعد شخصية بارزة في مجال الاستثمار والتجزئة، حيث يمتلك ما يزيد عن 30 عاماً من الخبرة في التوسعات لأهم العلامات التجارية بالشرق الأوسط، لعب دورًا مؤثرًا في زيادة حصة مجموعة العثيم بالسوق بنسبة غير مسبوقة.

نفذ المهندس ماجد فهمي، العديد من خطط وتوسعات لمشاريع كبرى وعشر مراكز تسوق دولية في الخليج، كونه من ذوي الخبرة في مجال تطوير الأعمال والاستثمارات الربحية نتيجة العمل في مختلف أسواق مجلس التعاون الخليجي.

- د. ميشيل نايت.. أكثر من 36 عاماً خبرة في الإدارة العامة وتعاون مع الإنتاج الحربي

رجل أعمال مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، يشغل منصب الرئيس التنفيذي داخل شركة EUMT، إلى جانب تأسيسه وإدارته العديد من الشركات الناجحة على مدار أكثر من 36 عاماً من الخبرة في الإدارة العامة، ولديه خبرة عريضة في القطاع الصناعي، إلى جانب عمله مدير الإنتاج والمسؤول عن عدد كبير من المؤسسات الناجحة.

حصل نايت، على درجة الدكتوراه في المالية العامة من جامعه UCLA الأمريكية، وكذلك درجة الماجيستير في إدارة الأعمال «MBA» من جامعة كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس في الكمبيوتر ونظم المعلومات من جامعة كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة النووية من تكساس.

ترأس نايت، العديد من الشركات منها «ساكسا تكنولوجي» في شمال أفريقيا، والتي تُعنى ببناء العربات المصفحة، وكذلك شركة DGA للاستثمار العقاري والإنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل حاليا على عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وزيادة المكون المحلي، حيث يتم إنتاج مشترك للمدرعات العسكرية st100 وst500، والأتوبيسات الكهربائية.

- محمد عكاشة.. رجل أعمال يقدم حلولاً إنشائية بشكل مبسط

مالك ومدير مجموعة TREND، والتي تعتمد على الحلول الإنشائية وتعمل على أساس تسليم المفتاح للمكاتب التجارية.

يقدم في شركته طريقة مبسطة للتصميم والمشتريات وتسليم البناء، وتغطي خدماته جميع جوانب حل وتنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية.

انتهى من تسليم عدد من أكبر المشروعات في جنوب أفريقيا منها مباني سيتي بنك، وشركات جوجل ويونيليفر وأوبر وفندق حياة، كما قامت الشركة بإنشاء وتسليم فندق انتركونتيننتال في مرسى علم بمصر.