شكرا لقرائتكم خبر عن بالزغاريد.. الشرقية تودع 3 من شهدائها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي محافظة الشرقية، السبت، جنازة 3 مجندين من أبنائها بمراكز الإبراهيمية ومنيا القمح وصان الحجر، استشهدوا في شمال سيناء.

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وخرجت الجثامين ملفوفة في علم مصر وسط هتافات مناهضة للإرهاب وتعالت أصوات الزغاريد من السيدات المشاركات، وردد المشيعون الهتافات «لا إله إلا اله والشهيد حبيب الله.. في الجنة يا عريس»، وتم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير وسط بكاء أسرهم وذويهم، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

في موكب جنائزي مهيب تقدمه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من رجال القوات المسلحة ونواب البرلمان والأهالي، تم تشييع جثمان الشهيد جندي محمد أحمد زين الدين، ابن مدينة الإبراهيمية، وقام المحافظ بمصافحة أسرة الشهيد مقدماً واجب العزاء والمواساة للأسرة ولأهالي مركز ومدينة الإبراهيمية في فقيدهم العزيز شهيد الواجب والوطن.

وقال المحافظ إن شهداءنا من رجال الجيش والشرطة يسطرون بدمائهم الذكية تاريخاً مشرفًا للوطن والتضحية من أجله، وستظل التضحيات والبطولات التي قدموها خالدة بحروف من نور في تاريخ مصر وسيظل المجد دائماً وأبدا لشهدائنا الأبرار.

الشرقية تودع شهدائها بالزغاريد والهتافات المناهضة للإرهاب

الشرقية تودع شهدائها بالزغاريد والهتافات المناهضة للإرهاب

الشرقية تودع شهدائها بالزغاريد والهتافات المناهضة للإرهاب