وزير التعليم العالي يفتتح منشآت تعليمية وبحثية جديدة بجامعة المنصورة‎

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عددًا من المنشآت التعليمية والبحثية الجديدة بجامعة المنصورة، يرافقه الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وشملت الافتتاحات وحدة زرع النخاع بمركز الأورام، وتضم أحدث 8 كبسولات مغلقة لزرع النخاع، بتكلفة إجمالية ٥٠ مليون جنيه (منها ٣٠ مليون من الموازنة العامة للدولة، و٢٠ مليون مساهمات من المجتمع المدنى) وتمثل الوحدة بما تضمه من إمكانيات نقلة طبية متميزة، وإضافة للمنظومة الطبية بجامعة المنصورة لعلاج مرضى الأورام، وأمراض الدم، والأمراض الوراثية بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، فضلا عن أنها تعظم دور مركز الأورام في تقديم خدمة طبية متميزة من خلال استخدام التقنيات الطبية الحديثة، ووجود أطقم طبية تتميز بمستوى عال من الكفاءة والمهارة؛ ما يسهم في تحقيق أعلى نسب شفاء للمرضى.

كما شملت الافتتاحات تجديدات العيادات التعليمية بكلية طب الأسنان، وتشمل وحدات طب الأسنان الجديدة 42 وحدة تدريبية وتعليمية لطلاب الكلية، فضلًا عن تدريب طلاب برنامج (المنصورة – مانشستر) وتتميز الوحدات الجديدة بمواصفات عالية، وسوف تكون إضافة كبيرة للكلية، سواءً على المستوى التعليمي أو التدريبي للطلاب أو خدمة المرضى في المجتمع، وبلغت تكلفة هذه الوحدات ما يقرب من١٠ ملايين جنيه، ليصبح إجمالى وحدات الأسنان بالكلية 268 وحدة بعد التجديدات.

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كما شملت الافتتاحات مبنى أبي بكر الصديق بمدينة جيهان للإسكان المميز للطالبات، وقد تم تجديده وتطويره بطاقة استيعابية 144 سريرًا، ويضم 72 غرفة، تشمل 32 غرفة فردية، 8 غرف مزدوجة، 32 غرفة ثلاثية، حيث تهتم الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية، وتسعى لتوفير السكن الملائم للطلاب المغتربين، ومنها توفير أماكن لإقامة الطالبات بشكل عصري، ويعد مبنى أبي بكر الصديق هو سادس مبنى يتم الانتهاء من تطويره، وإعادة تأهيله للتسكين بعد أن توقف التسكين بهذه المبانى الستة منذ عام 2010.

وبلغت تكلفة عمليات التطوير 17.8 مليون جنيه، منها 5.4 مليون من الموازنة العامة للدولة، و12.4 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، وتم تأهيل المبنى وتجهيزه بأحدث محتويات التجهيز، التي توفر سبل الراحة للطالبات خلال إقامتهن.

وعلى هامش افتتاح هذه المنشآت، أعرب الوزير عن أهمية هذه المنشآت في تطوير الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الجامعة لأبنائها، وأنها تمثل قيمة مضافة لمنظومة التعليم الجامعي بوجه عام، متوجهًا لأسرة جامعة المنصورة بخالص التهنئة بمناسبة هذه الافتتاحات، راجيًا أن تحقق الأهداف المأمولة من وراء إنشائها، وأن تؤدي دورًا إيجابيًّا في خدمة العملية التعليمية بالجامعة.

ومن ناحية أخرى، قام الوزير بتفقد المعرض الفني المقام بالجامعة تحت عنوان (مصر في عيون أبنائها من الطلاب الوافدين) خلال الفترة من 28 -9 إلى 3/ 10 /2019 والذي يتم تم خلاله عرض نماذج من أنشطة وإبداعات الطلاب الوافدين.

كما تفقد الوزير معسكر الجوالة والمعرض الخدمي لطلاب الجامعة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزير للأنشطة الطلابية بالجامعات.

وزير التعليم العالي يفتتح منشآت تعليمية وبحثية جديدة بجامعة المنصورة‎

وزير التعليم العالي يفتتح منشآت تعليمية وبحثية جديدة بجامعة المنصورة‎

وزير التعليم العالي يفتتح منشآت تعليمية وبحثية جديدة بجامعة المنصورة‎

وزير التعليم العالي يفتتح منشآت تعليمية وبحثية جديدة بجامعة المنصورة‎