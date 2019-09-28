شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قناة إسرائيلية تحتفى بالتطبيع الرياضى مع قطر من داخل الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت إسرائيل بتطبيعها مع قطر بمشاركة 3 لاعبين إسرائيليين فى بطولة العالم لألعاب القوى التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال هذا العام.

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وذكرت المعارضة التركية، أن تقرير لقناة مكان الإسرائيلية، من قلب الدوحة لتغطية افتتاح قطر بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في قطر وبمشاركة 3 لاعبين من إسرائيل.

وتابعت المعارضة التركية عبر حسابها:" لن تجد إخواني وضيع يجرؤ علي انتقاد هذا التطبيع القطرى الإسرائيلى".

وكان تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، فضح الممارسات القطرية الدعمه للاحتلال الإسرائيلى والتى تتناقض مع الوجه الآخر الذى يخاطب ويداعب به الشعوب العربية سواء عبر منابره الإعلامية وعلى رأسهم قناة الجزيرة أو تصريحات بعض مسئوليه التى تؤكد انحيازها للفلسطينيين وقضيتهم.