شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للانتخابات" بتونس تحذر: وضع نبيل القروى يهدد شرعية نتائج الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، من معضلة قانونية فى حال استمرار حبس المرشح بالانتخابات الرئاسية نبيل القروي، مما قد يؤثر على شرعية نتائج الجولة الثانية المقررة فى 13 أكتوبر المقبل، وفقا لـ"سكاى نيوز".

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون في تصريحات صحفية له، إن الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي، معربا عن خشيته من أن يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع.

Advertisements

وجدد بفون مطالبته السلطات القضائية في تونس بـ"إعطاء المترشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية" من خارج السجن.

ومن جهة أخرى قال عضو الهيئة أنيس الجربوعي لوكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء، إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية، نظرا لعدم تمتع مرشحي الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالخظوظ ذاتها"، بالإشارة إلى استمرار توقيف القروي زعيم حزب قلب تونس.

وكان القروي قد سجن في 23 أغسطس، قبيل الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية، ونجح فى الجولة الأولى من الانتخابات ليحتل المركز الثانى بينما احتل قيس سعيد المركز الأول.

وعلى صعيد آخر تنتهي اليوم جلسة المرافعة أمام الجلسة العامة القضائية في المحكمة الإدارية اليوم السبت، للبت في الطعون الاستئنافية الخمسة ضد الأحكام الصادرة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، على أن تعقد جلسة قضائية عامة الاثنين المقبل للنطق بالأحكام النهائية فى هذه الطعون.