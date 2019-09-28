شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية بوروندى مستجدات مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكرى نظيره البوروندى "ايزيكيال نيبيجيرا"، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شُكرى أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون التى تجمعه مع بوروندى، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، بما فى ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

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وأضاف متحدث الخارجية أن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل تعزيز آليات العمل الأفريقى فى مواجهة التحديات المشتركة، لاسيما مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى للعام الجارى.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية البوروندى تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لبلاده سواء على المستوى الثنائى أو فى المحافل الدولية، مُشيراً إلى دور الشركات المصرية فى المساهمة فى تنمية بوروندى، وأكد حرص بلاده على الاستمرار فى التنسيق والتشاور مع مصر تجاه قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

واختتم حافظ بأن وزير الخارجية اطلع نظيره البوروندى خلال اللقاء على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مُعرباً عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، وشدد وزير الخارجية البوروندى من جانبه على تفهم بلاده لموقف القاهرة وأهمية نهر النيل كمصدر وحيد لحياة الشعب المصرى.