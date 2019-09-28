شكرا لقرائتكم خبر عن ولى أمر طالب يطعن مدرسا بسكين فى الإسكندرية.. و"التعليم": خلافات شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة تحسين الصحة بالرأس السوداء، بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، حادثا مؤسفا حيث قام أحد أولياء الأمور بطعن مدرس بالمدرسة بالسكين. وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ"الخليج 365"، إن الواقعة حدثت خارج أسوار المدرسة وبسبب خلافات شخصية. Advertisements وأوضح وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، أن المديرية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الشرطة، وتم تحرير محضر وإلقاء القبض على ولى الأمر مرتكب الواقعة. وحول الإجراءات فيما يخص الطالب، أكد أنه تم اتخاذ إجراءات نقل الطالب إلى مدرسة آخرى بعد الواقعة، مؤكدا على أن المدرس بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم.

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