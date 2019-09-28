شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد لنظيره الهندى ضرورة تسوية الوضع فى كشمير عبر الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكرى نظيره الهندى "سوبرامانيام جايشانكار"، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 74 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بنقل التهنئة لنظيره الهندى على تعيينه وزيرًا للشؤون الخارجية فى الحكومة الهندية الجديدة، والمشكلة من قبل حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي".

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وأضاف حافظ، أن اللقاء استعرض أوجه العلاقات الثنائية التى تجمع بين القاهرة ونيودلهى وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة توجت بزيارة للسيد رئيس الجمهورية إلى الهند فى عام 2016، وإنعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بنيودلهى فى عام 2018، والدورة الرابعة من اللجنة التجارية المشتركة فى الهند فى مارس الماضى، موضحًا أن وزير الخارجية أكد على أهمية الاستمرار فى دفع أطر التعاون الثنائى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، خاصة فى ظل نمو حجم التبادل التجارى وزيادة قيمة الاستثمارات الهندية بالسوق المصري.

إقليميًا، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تناول فرص إقامة تعاون ثلاثى يستهدف تعزيز التنمية المستدامة فى دول القارة الأفريقية، وذلك فى إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، كما تناول اللقاء، فى جانب منه، الوضع فى كشمير، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة تسوية جميع الخلافات عبر الحوار وفى إطار تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.