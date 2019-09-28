شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيا من ملك البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي.

وأضاف "راضي"، أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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كما تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي، اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكداً استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.