شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمكافحة التسرب من التعليم بالزيتون.. وغلق مقاهى تقدم الشيشة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الزيتون شمال القاهرة حملات مكثفة، برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، على مقاهى النت والمقاهى ىبشكل عام لمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس، ومنع جلوس التلاميذ بتلك الأماكن خاصة أنها مخالفة للقانون.

وأغلق رئيس حى الزيتون عددا كبيرا من مقاهى النت والمقاهى بعد ضبط عدد من الطلاب يدخنون الشيشة عليها بالتزامن مع فترة الدراسة.

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وقال رئيس حى الزيتون لـ"الخليج 365"، إن الحى تبنى مبادرة لمكافحة التسرب من المدارس وحماية الشباب من الأنشطة المخالفة مثل مقاهى النت وهى جميعها غير مرخصة، وتعمل على تحفيز الطلاب للتسرب من التعليم، لافتا إلى أنه يراجع يوميا تراخيص المقاهى ويشن حملات صباحية ومسائية لضبط المخالفات، خاصة فى اوقات عمل المدارس.

وأضاف رئيس الحى أنه تم ضبط شباب سن 13 و14 سنة يدخنون الشيشة بأحد المقاهى وتم تشميعها على الفور، قائلا، حياة ومستقبل الشباب معرضة للخطر والطلاب بيشربوا بالمصروف شيشة".