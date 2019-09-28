شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الثقافى فى سفارة مصر بلندن ينظم ليلة فى حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المكتب الثقافى المصرى بلندن برئاسة الدكتورة ريم بهجت، أمس الجمعة، أمسية مصرية غنائية، قدمها المايسترو أحمد عاطف مؤسس اوركسترا "صوت مصر" وغناء المطرب وليد حيدر وأعضاء فرقته الموسيقية، وقدما عرضًا غنائيًا لأشهر الأغانى الوطنية.

وشهد الأمسية السفير المصرى لدى بريطانيا السفير طارق عادل وحرمه والملحق العسكرى العميد هشام سلطان وحرمه وعددا من رؤساء المكاتب الفنية وأعضاء البعثة الدبلوماسية بلندن، مع حضور مميز لقيادات وأعضاء الجالية المصرية، الدكتور جلال إسماعيل والدكتور هانى شعيب وحرمه ومرڤت خليل رئيس جمعيه اللوتس، فضلًا عن عدد كبير من العرب والبريطانيين، وقد اختتمت الأمسية بعزف السلام الوطني.