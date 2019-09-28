وليد جنبلاط يقيم حفل غداء في المختارة تكريماً لسفير مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في جو يتسم بالود، أقام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ظهر اليوم مأدبة غداء في قصر المختارة التاريخي تكريماً لسفير مصر نزيه النجاري حضرها سفراء فرنسا وبريطانيا وأستراليا والكويت والإمارات. وأكد السفير نزيه النجاري عقب المناسبة اعتزازه بالفترة التي قضاها في لبنان مؤكداً حرصه على توطيد الدور المصري الداعم للبنان واستقراره وتوازن العلاقة بين مكوناته وقواه السياسية. Advertisements كما اكد على أهمية استمرار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تخدم مصالح الشعبين في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية، مشيداً بالعلاقات بين مصر والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة الزعيم وليد جنبلاط ومع الطائفة الدرزية الكريمة، وهي علاقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ، والتي "نتعاون من خلالها على تحقيق مصلحة لبنان الوطنية والحفاظ على دوره العربي الحضاري والتنويري".

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