شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام احتفالات مولد القديس الأنبا برسوم العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع آلاف الأقباط، اليوم السبت، احتفالات مولد القديس الأنبا برسوم العريان بعد 20 يوما قضوها فى صلوات وابتهالات مستمرة بديره فى حلوان.

الأنبا برسوم صاحب الدير، من قديسى القرن الثالث عشر الميلادى، لم يكن راهبًا ولا كاهنًا، لكنه عاش حياة النساك يصنع المعجزات ويربت بصلواته على قلوب المتألمين، بعد أن جاء كثمرة لصلوات أبيه وأمه فأطلقا عليه "برسوم" أى "ابن الصوم"، حيث ولد عام 1257 م لأبوين من الصالحين، فقد كان والده يسمى بالوجيه مفضل، وكان يعمل كاتمًا لأسرار الملكة شجرة الدر ومن حاشيتها.

Advertisements

ويقول القمص إبرام ميخائيل، وكيل إيبراشية حلوان: "فى عمر صغيرة، فقد برسوم أبيه، ثم ماتت أمه، واستولى خاله على الميراث، ولأنه كان زاهدًا لا يطلب من الدنيا شيئًا رفض مقاضاته وتفرغ للعبادة وعرف طريقه إلى الله خارج مدينة الفسطاط عاصمة الفاطميين آنذاك، حيث سكن مغارة فى الجبل لمدة خمس سنوات يصوم ويصلى بلا انقطاع، كما تذكر المراجع القبطية سيرته".

ويضيف ميخائيل: للأنبا برسوم قصة شهيرة مع الثعبان الذى فقد على يديه سميته حتى صار صديقًا له، حين أرشده الله للصلاة بكنيسة أبى سيفين بمصر القديمة، إذ كان بالكنيسة مغارة يسكنها ثعبان ضخم منع الناس من الصلاة بالكنيسة، حاول القديس أن ينزل المغارة فمنعه خدام الكنيسة خوفًا عليه، فصلى إلى ربه ودعاه أن يستجيب وهو يردد آية الكتاب المقدس "تطأ الأفعى والحيات، وتدوس الأسد والتنين".

ويتابع: كان القديس الأنبا برسوم يقيم بكنيسة أبى سيفين بحلوان، حتى أمر الحاكم وقتها بإخراجه منها وأودعه رهن السجن والاعتقال، وأمر الحاكم بإيداعه دير شهران وهو الدير الذى يعرف باسمه اليوم، فأقام هناك بعيدًا عن أعين الناس بين قباب الكنيسة، وكان مواظبًا على الصلاة والصوم ليل نهار يجلس على التراب يحتمل حر الصيف وبرد الشتاء، وظل فى الدير حتى أكمل جهاده وسعيه فى الإيمان واختاره ربه فدفن فى مزاره الأثرى هناك إلى جانب الكثير من الأساقفة المدفونين هناك".