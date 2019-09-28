شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بتنزانيا تقدم جوائز للفائزين فى "مصر فى عيون أطفال العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا، الجوائز الخاصة بالدورة الـ27 لمسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم" إلى الأطفال التنزانيين الفائزين فى المسابقة، والذين تم اختيارهم من قبل لجان التحكيم المعنية فى مصر.

وتم تسليم الجوائز فى مقر السفارة المصرية فى دار السلام، بحضور ذوى الأطفال الفائزين، حيث أعرب السفير المصرى عن تقدير السفارة لاهتمام الأطفال بمصر وبالمشاركة فى فعاليات المسابقة، وعن الإعجاب بالمستوى الجيد للأعمال الفنية التى تقدم بها الأطفال، والتى أهلتهم للفوز بعدد من جوائز المسابقة، مشدداً على حرص السفارة الدائم على العمل المتواصل من أجل تعزيز الروابط والصلات الثقافية والحضارية التى تجمع ما بين مصر وتنزانيا وشعبيهما الشقيقين.

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تجدر الإشارة إلى أن مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم" مسابقة سنوية تنظمها وزارة الثقافة المصرية ممثلةً فى المركز القومى لثقافة الطفل، بمشاركة واسعة من الأطفال من مختلف دول العالم للتعبير عن مصر من خلال رسوماتهم.