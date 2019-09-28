شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. القومى للمرأة بالإسكندرية يطلق حملة طرق الأبواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إنه سيتم إنطلاق حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" بدءاً من الغد الأحد تحت رعايه الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس وبالتوازى مع كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت فى بيان صادر اليوم، أن الحمله تستهدف توعية السيدات المصريات فى كافة المواقع بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وتأتى الحمله بمشاركه الرائدات الريفيات والواعظات وأعضاء الفرع للنزول إلى السيدات فى القرى والنجوع وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال بناء وطنهم فى هذه المرحلة الهامة، والتوعيه بأهمية دور سيدات مصر فى حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

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والجدير بالذكر أن الحمله ستستمر لمده ثلاثه أيام فى ربوع قرى ومناطق حى وسط وغرب وشرق والمنتزة، بمشاركه فريق عمل من الأمانه العامه للمجلس وفرع المجلس بالإسكندريه ومكتب شكاوى المرأة، وذلك للتوعيه ورصد وتوثيق المشكلات التى تعانى منها المناطق المستهدفة فى الحمله.