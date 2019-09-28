شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس جامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم السبت مجلس جامعة المنصورة، بحضور د.كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وذلك بمقر الجامعة.

فى بداية اللقاء نعى الوزير شهداء الوطن فى الحادث الإرهابى الآثم الذى وقع مساء أمس بشمال سيناء، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من جنود مصر الأبطال، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، مؤكدًا ضرورة التلاحم والترابط بين أبناء المجتمع المصرى خلف قيادته السياسية فى مواجهة الإرهاب الأسود.

وأكد الوزير أن جامعة المنصورة تعد واحدة من أعرق الجامعات المصرية، مشيرًا إلى مكانتها المتميزة فى التصنيفات العالمية للجامعات، ودورها الخدمى والتعليمى الكبير فى محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا بشكل عام.

وأشار الوزير إلى الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد، وما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات هامة، مشيرًا إلى تأكيد المجلس على أهمية انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس، والإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من سرعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، فضلا عن ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكافة مرافقها.

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وأكد الوزير ضرورة تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة خلال أيام الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.

ولفت الوزير إلى أهمية مراعاة كافة منسوبى الجامعات الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية فى التعبير عن الرأى على وسائل التواصل الحديثة، مشددا على توعية الشباب الجامعى بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال استضافة الرموز الثقافية والوطنية فى الندوات والفعاليات العلمية المختلفة.

وأوضح أهمية تشجيع الأنشطة الطلابية فى كافة المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، والتواصل والحوار بين الأساتذة والطلاب فى إطار دعم القيم والتقاليد الجامعية، مطالبا بمواصلة الجهود وتحقيق مزيد من التواصل مع أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية حول العالم، سواء فى المحتوى العلمى الذى نقدمه لطلابنا، أو فى آليات وطرق التدريس؛ للوصول إلى مؤسسة تعليمية عصرية تفرز فى النهاية خريجا عصريا، يملك أدوات المنافسة إقليميا ودوليا.

وأشار الوزير إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لمراعاة التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل الإقليمى والدولى، موضحًا أنه تم مؤخرًا إعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل، والتى تأخذ فى الاعتبار تعظيم الاستفادة من ثروة مصر من شبابها المميز، فى ضوء التغيرات المستقبلية فى العالم، وأثر الثورة الصناعية الرابعة على تباين وظائف المستقبل المختلفة، مطالبًا الجامعات بإضافة التخصصات الجديدة وفقا لمتطلبات العصر، مشيرًا إلى أهمية ذلك فى التخطيط لمستقبل الأجيال القادمة وتعظيم فرصتها فى الحصول على وظائف مناسبة.