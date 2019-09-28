شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى سبل تدعيم التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم ،السبت/، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد - خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.. وأشار حافظ إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وبحث الوزيران آفاق التعاون الاقتصادي، وشدد الوزير شكري على ضرورة مواصلة العمل نحو تطوير العلاقات السياحية بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر لاستئناف رحلات الطيران الروسي للمقاصد السياحية المصرية في أسرع وقت.

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وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، كشف حافظ عن أن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا وليبيا، حيث أكد شكري ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري حرص على تقديم شرح لنظيره الروسي حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مؤكداً أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، وأعرب شكري عن عدم ارتياح الجانب المصري لطول أمد المفاوضات مع أثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.