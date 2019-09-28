"الغمري": بدء تسجيل الشركات الراغبة في تنظيم العمرة أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السفر والسياحة، عن موعد تسجيل الغرفة، أسماء الشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج العمرة على البوابة الإلكترونية.

وقال "الغمري"، في تصريحات لمصراوي اليوم، إن الغرفة ستبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، توثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين على البوابة بعد تسجيل الشركات مباشرة، على أن تبلغ الرسوم نحو 10 آلاف جنيه لكل شركة.

ونوه إلى أن أسعار العمرة ستشهد زيادة تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي، بعد زيادة الرسوم الإدارية للعمرة في كل من مصر والسعودية، فضلاً عن الزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر الطيران، لتبدأ الزيادة من 4 آلاف جنيه.

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ويعتمد النظام الجديد للعمرة، على تسجيل المعتمر في شركة سياحة مصرية ما، واختيار البرنامج المناسب له بالسعر المعتمد والمعلن على بوابة العمرة المصرية، على أن تقوم الشركة بتسجيل المعتمر من خلال وكلائها في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تمارس وزارة السياحة حقها في الرقابة على تنفيذ برامج العمرة، وستكون منافذ الخروج مربوطة بالبوابة المصرية.

وينطلق موسم العمرة، منتصف شهر نوفمبر القادم، وذلك بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.

ويتوقع أصحاب الشركات السياحية العاملة في الموسم، أن تتراوح أسعار برامج عُمرة المولد النبوي من "12 ألف جنيه سعر لـ(الباخرة) ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (البري) ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) وذلك لمدة 15 يومًا".