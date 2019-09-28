نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح كنيسة القديسين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، نائبا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في احتفالية الجالية اليونانية بالقاهرة بإعادة افتتاح كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانه، اليوم السبت.

وقال "الأمير" في بيان اليوم، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يناير الماضي، مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، يعد أكبر دليل على التعايش السلمي المشترك في مصر بين المسلمين والمسيحيين.

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وأشار الأمير -خلال كلمته- إلى أن مشاركته اليوم وسط الأخوة الأشقاء من المسيحيين من مصر واليونان تعد رسالة تأكيد على أن مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حريصة على توطيد المحبة والتسامح، و ترسيخ معاني وقيم العيش المشترك.

وأكد الأمير أن مفهومنا للمواطنة يعني المساواة الكاملة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، حيث يتعاونون في تحقيق المصالح المشتركة، مشددا على أن مصر حرصت دائما وعبر تاريخها الطويل على الاهتمام بتعزيز قيم المواطنة والتعايش دون النظر إلى الدين أو العرق أو اللون.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص على تأكيد ذلك في كل مناسبة، ورسخ له في أسمى صوره حينما افتَتح مسجد الفتاح العليم ، وكنيسة المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور القيادات الدينية مسلمين، ومسيحيين بجانب بعضهم البعض دون تمييز، وهو تأكيد على أن مصر نسيج واحد.