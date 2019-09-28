شعراوي ومحافظ الإسكندرية يفتتحان خط إنتاج الوقود البديل بمصنع الزياتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، خط إنتاج الوقود البديل (R.D.f) بمصنع الزياتين التابع لحي المنتزه ثان.

جاء ذلك عقب توقيع محافظة الإسكندرية بروتوكول تعاون مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية؛ لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين ليتمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية له لتصل إلى 800 طن يوميًا بدلًا من 300 طن يوميًا مع إنتاج RDF بطاقة 200 طن يوميًا بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية.

وبحسب بيان للمحافظة اليوم، تبلغ تكلفة المعدات بالخط 35 مليون جنيه بالإضافة إلى 12 مليون جنية تكلفة البنية التحتية والإنشاءات لخدمة الخط ويوفر الخط عددًا من فرص العمل.

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واستمع اللواء شعراوي، والمحافظ، إلى شرح من مسئولي الشركة حول سير العمل والمعدات المستخدمة في منظومة النظافة بالمحافظة ومراحل التخلص الآمن من النفايات، كما تم تفقد خط إنتاج الوقود البديل والمراحل التي تمر بها المخلفات لإنتاج وقود بديل عالي الجودة.

ويستهدف هذا الخط إنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت حيث يوفر 100 طن من المازوت و24 ألف طن غاز طبيعي مما يوفر على الدولة دعمها للطاقة ويساعد في حل مشكلة القمامة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي قامت بها محافظة الإسكندرية وشركات القطاع الخاص العاملة معها في مجال القمامة والمخلفات وخاصة شركة نهضة مصر للنهوض بمستوى النظافة والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، مشددًا على أهمية اتباع كافة النظم الصحية والأمنية للحفاظ على سلامة العاملين بالشركة.