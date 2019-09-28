السيسي يتلقى اتصالاً من ملك البحرين لبحث القضايا الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي.

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وأشار راضي -في بيان اليوم- إلى أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أنه تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وقال السفير راضي إن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكداً استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.