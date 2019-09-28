بمشاركة 7 وزراء.. إقامة ملتقى "سانت كاترين لتسامح الأديان" أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيا، بأحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن تفاصيل "ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان" في نسخته الجديدة هذا العام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال فودة، إن الملتقى هذا العام سيشارك فيه 7 وزراء وهم "السياحة والأوقاف والبيئة والهجرة والثقافة والآثار والشباب والرياضة" بالإضافة إلى الأزهر الشريف ومجلس النواب وسفراء 40 دولة في مصر.

وأوضح أن فعاليات الملتقى هذا العام ستبدأ يوم 10 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر المقبل، على أن تتضمن الاحتفالية زيارة دير سانت كاترين وعقد احتفالية شعبية فلكلورية كبري من عدد من دول العالم مساء يوم الجمعة بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين.

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وأشار إلى أنه سيتم إنشاء عدد من الملاعب الرياضية وإعادة افتتاح استراحة الرئيس أنور السادات بعد تطويرها بمنطقة وادي الراحة ووضع حجر أساس لمسجد كبير بالمدينة، مؤكدا أنه تم صرف 100 مليون جنيه في عمليات تطوير مختلفة بالمدينة بهدف تطويرها وجاهزيتها لاستقبال السائحين وحتى تنتقل احتفالية ملتقى الأديان من المحلية إلى العالمية.

ومن جانبه أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وأحد المشاركين بالملتقى، بجهود اللواء خالد فودة في تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها على خريطة السياحة العالمية، كونها مدينة فريدة من نوعها وتحتاج إلى تسويق جيد وإقامة ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان دليل دامغ للعالم كله على أن مصر بلد الحب والتسامح ونبذ العنصرية والكراهية.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن مدينة سانت كاترين تتميز بالعديد من المميزات السياحية مثل آثار العهد القديم في المسيحية وبها المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله بنوره وكذلك الشجرة المعلقة ونباتات وأعشاب طبية لا يوجد مثيل لها في العالم، ما يعطيها مميزات جذب سياحي هائل حتى أن منظمة مثل اليونسكو مهتمة جدا بمدينة سانت كاترين.

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية وقبائل البدو ومشايخ وعواقل سانت كاترين لما يقومون به من جهود قبل وخلال وبعد الاحتفالية.