عادت إلى سحرها.. وزير الآثار يشارك في افتتاح الكنيسة اليونانية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

حضر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراسم افتتاح كنيسة القديس قسطنطين والقديسة هيلينا الخاصة بالجالية اليونانية في القاهرة، اليوم السبت.

حضر مراسم الافتتاح الذي بدأ بقداس، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ، ثيودوروس الثاني، ونيافة ممثل الكنيسة اليونانية ونيافة ممثل الكنيسة القبرصية، ونائبة وزير التعليم ممثلة عن الحكومة اليونانية، وعدد من السفراء، ورئيس الجالية اليونانية في القاهرة.

وخلال كلمته، نقل وزير الآثار تحيات الرئيس بمناسبة افتتاح الكنيسة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 100 عام، بعد عملية ترميم كاملة استغرقت ما يقرب من عامين من العمل الجاد والشاق، واصفا إياها بالرائعة.

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وأشار إلى أن الكنيسة بعد عملية الترميم عادت إلى سابق سحرها، مشرقة مرة أخرى فى وسط مدينة القاهرة، لتؤكد على مدي عمق علاقات الصداقة الوثيقة والمتميزة و القوية بين اليونان ومصر، والتي بنيت على مبادئ الحب والاحترام المتبادل.

وإضاف الدكتور العناني، أن هذه العلاقات الطيبة تمتد إلى أكثر من الفين عام وأثبتت قوتها وعمقها يومًا بعد يوم وسنة تلو الأخرى، على جميع المستويات والمجالات سواء على المستوي الشعبي أو السياسي، مؤكدًا أن هذه العلاقات كانت وستظل ممتازة و متميزة.

وفي نهاية كلمته أعرب وزير الآثار عن تهانيه القلبية لافتتاح الكنيسة متمنيا لمسيحي مصر واليونان وقبرص والعالم بإقامة شعائرهم في مصر بأمن و آمان.