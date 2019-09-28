السيسي يوجه بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال؛ مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال.