محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية جديدة تحمل اسم "ماتصدقش"؛ تظهر خلالها بطولات الشعب المصري على مر العصور، وكذا دوره في عملية التنمية والانتاج . وتبرز الأغنية "ماتصدقش"، دور المواطن المصري في انجازات الدولة، ودوره في عملية التنمية والانتاج. Advertisements و نشرت وزارة الداخلية -عبر صفحتها على "فيسبوك"، وموقع "يوتيوب"، أغنية "ماتصدقش"، غناء أحمد عفت وإيمان عبد الغني ومي حسن، وكلمات وليد دسوقي، وألحان وتوزيع ياسر ماجد. وتم التسجيل بستوديو "الرسالة" ياسر حسين، وشارك في العزف "جيتار مصطفى نصر، قانون شادي الجندي، إيقاعات ماجد الصواف، مزمار سيد الحسيني، وتريات هشام نبوي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ماتصدقش".. الداخلية تهدي الشعب المصري أغنية جديدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.