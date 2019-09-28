محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1667 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 224 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير 7 مخالفات دراجات نارية مخالفة،25 مخالفة شروط الترخيص، 10 مخالفات "موقف عشوائي"، 41 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و40 حالة قيادة تحت تأثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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