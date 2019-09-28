ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالغربية، من ضبط تشكيل عصاب تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات التوك توك. أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية قيام 3 عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك". عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبط المتهمين وبحوزة أحدهم "فرد خرطوش محلى الصنع"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب واقعتين سرقة دراجة نارية ومركبة "توك توك، وأرشدوا عن الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" المستولى عليها بورشة "لعاطل مقيم بدائرة المركز سيئ النية وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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