ضبط 15 قضية أموال عامة بقيمة 299 مليون جنيه بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت مباحث الأموال العامة، حملاتها الأمنية، لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات التي جرت على مدار الأسبوع الماضي عن ضبط 15 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، الاختلاس والإضرار بالمال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع" بقيمة بلغت "299,786,874" مائتان وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيهاً مصرياً، "213,040" مائتان وثلاثة عشر ألف وأربعون من العملات الأجنبية المختلفة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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