بعد مداهمة "السحر والجمال".. ضبط 700 قطعة سلاح و359 كيلو حشيش وهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، واستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "السحر والجمال" بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية، بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ضُبط خلالها "83 متهم" وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري عبارة عن ضبط 4 فرد محلي، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، 3 قطع أسلحة بيضاء، 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 3,100 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 720 جرام لمخدر الحشيش، 80 جرام لمخدر الهيروين، 52 قرص مخدر.

كما نفذت الأجهزة الأمنية 3892 حكم قضائي متنوع. ضبط 1446 قضية متنوعة أخرى.

وضُبط في مجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة 713 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "4 رشاش، 81 بندقية آلية، 130 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 58 طبنجة، 440 فرد محلي الصنع 2942 طلقة مختلفة الأعيرة، 1624 قطعة سلاح أبيض".

وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 429465 حكم قضائي، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

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تم ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوع.

ونجحت الأجهزة الامنية في كشف غموض 38 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" وضبط مرتكبيها بإجمالي 64 متهماً.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 266156 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن الاقتصادي

والقضايا التموينية، تم ضبط 6852 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات وزنت 2255,138 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "379" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت "303,738" طن، وكذا "110"قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "31,021" طن.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.