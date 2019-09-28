خلال 7 أيام.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بمليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 1219 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 120 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 36 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 100 قضية في مجال الجمارك، 375 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 153 حالة تحر مدين ولجان فحص.
كما تم تنفيذ 427 حكم قضائي، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 1,207,388,016 مليار ومائتان وسبعة مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستة عشر جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
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