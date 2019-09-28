شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يشكل لجنة لفحص تظلمات الموظفين بمجلس الدولة من 2017 إلى 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة لفحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من أول أغسطس 2017 إلى 14 سبتمبر 2019، وكذا فحص كافة الشكاوي التي تحال إليها من الأمين العام لمجلس الدولة بشأن هؤلاء العاملين.

وصرح مصدر قضائي بالمجلس، أن اللجنة سيترأسها المستشار نبيل عطا الله مهني، نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها المستشارين محمد عبدالفتاح القرشي، وتامر عزت شعبان منصور، واَسر منير السيد محيسن، نواب رئيس مجلس الدولة، وكريم كمال الدين قلاوي، مستشار مساعد، ويكون للجنة سكرتارية من العاملين بالأمانة العامة أو غيرهم.

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وأضاف المصدر أن قرار رئيس مجلس الدولة منح للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لأداء مهمتها، على أن تعد تقريرًا بنتائج أعمالها تقدمه للأمين العام للنظر فيه واعتماده.

وأشار المصدر إلى أن قرار تشكيل اللجنة جاء في ضوء ما ينتهجه المجلس من ضرورة الاستماع لشكاوى الموظفين، بهدف الارتقاء بمستواهم الوظيفي بما يحقق غايات وأهداف الخطط والبرامج الإصلاحية لرفع جودة الأداء، مما يقتضى النظر في تظلماتهم والبت فيها بالعدل والإنصاف، من أجل خدمة الصالح العام وتحقيق العدالة.

وفي سياق متصل، استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم التهنئة إليه بمناسبة توليه منصبه، ويرافقه وفدا قضائيا من أعضاء الهيئة بينهم المستشارين عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وأحمد مرسى، مدير مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور، نائب رئيس الهيئة.

رئيس مجلس الدولة يشكل لجنة لبحث تظلمات الموظفين