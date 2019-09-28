شكرا لقرائتكم خبر عن 450 سائحًا يزينون سماء الأقصر في رحلات «البالون الطائر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم، السبت، ١٣ رحلة بالون طائر على متنها ٤٥٠ سائحاً وسائحة من جنسيات مختلفة، والتى تزينت بها مدينة الأقصر لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية للجبال ونهر النيل الخالد، والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وأكد الكابتن أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر بالأقصر، أن سماء المدينة تزينت اليوم بعدد ١٣ رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، موضحاً أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدين من مختلف دول العالم لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، ومشاهدتها من ارتفاعات شاهقة، والتقاط الصور التذكارية لها، لافتاً إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، مؤكداً أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية، والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات، والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

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وأضاف أنه مع انطلاق الموسم السياحى الجديد، والذى يبدأ في الأول من أكتوبر ستشهد رحلات البالون تزايداً أكبر في رحلاتها وإعدادها المشاركة بها، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة والتدابير التي اتخذتها شركات البالون، بالتنسيق والتعاون مع سلطات الطيران المدنى، أدت إلى زيادة وسائل الحماية والأمان للمشاركين في الرحلات، مؤكداً على مواكبة شركات البالون لكل ما هو جديد لزيادة الحماية للسياح المشاركين.

من جانبه، أعرب الخبير السياحى، محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن انتظام رحلات البالون الطائر، واتباعها للإجراءات التي وضعتها سلطات الطيران المدنى، ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على رحلات المغامرة والتى تعد الأقصر إحدى المدن الرائدة في هذه النوع، وأشاد عثمان، بالجهود المبذولة من كل الجهات المعنية، لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع البالون الطائر المصري، موضحاً أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر واحتلت ترتيباً دولياً مميزاً في العالم.

لافتاً إلى أن وزارة الطيران المدني بجميع وحداتها، سواء سلطة الطيران المدني أو الشركة المصرية للمطارات أو الملاحة الجوية أو هيئة الأرصاد الجوية، بذلت جهودا كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية إلى حدها الأقصى في مجال الطيران عموماً ومجال البالون الطائر خصوصاً.