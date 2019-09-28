شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 متهمين جدد في واقعة «وفاة الطفلة جنة» بينهم والدتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطفلة جنة في شربين في محافظة الدقهلية، بعدما عُذبت على يد جدتها لوالدتها، وقالت التحريات إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 متهمين جدد هم جد الطفلة لوالدتها وأربعة من أبنائه، بينهم والدة الطفلة، لاتهامهم بالإهمال والتستر على واقعة التعذيب.

كان تبلغ لمركز شرطة شربين من المستشفى العام بوصول الطفلة جنة 5 سنوات، مقيمة بقرية بساط كريم الدين، مصابة بحروق متفرقة بمنطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وتم تحويلها لمستشفى المنصورة الدولى، وبسؤال جدها لوالدها، 55 سنة، كفيف، مقيم بذات القرية، اتهم جدتها لوالدتها، البالغة من العمر 41 سنة، ربة منزل، بالتعدى عليه بالضرب وتسخين آلة حادة وكى الطفلة لقيامها بالتبول اللا إرادى فأحدثت إصابتها، وألقي القبض على المتهمة.

وتوفيت الطفلة، أمس، متأثرة بإصابتها، وقررت النيابة العامة حبس الجد احتياطيا على ذمة القضية، وفي وقت لاحق تبلغ من والد الطفلة المتوفاة، 25 سنة، لا يعمل «كفيف» رفقته نجلته أمانى 6 سنوات تلميذة «شقيقة المتوفاة» وأبلغ باتهامه لكل من: جدة الطفلة «ص.ع.ع» المحبوسة حاليا على ذمة القضية، وزوجها جد الطفلة لوالدتها «ع.م.ا»، سن 48، عامل، وأنجالهما طليقته والدة الطفلة «أ.ع.م»، 20 ربة منزل «كفيفة»، و«م.ع.م» عامل 19 سنة، و«س.ع.م»، عامل 15 سنة، و«ر.ع.م» عامل 14 سنة، والجميع يقيم بقرية «بساط كريم الدين» دائرة مركز شربين لقيام الأولى بإحداث إصابة نجلته أمانى بحروق متفرقة بالجسم، وقيام الثاني والثالثة بالتستر والإهمال في رعاية الطفلة وكذا شقيقتها المتوفية.

وتم تحويل الطفلة «شقيقة المتوفاة» إلى مستشفى شربين العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، تشكل فريق بحث برئاسة الأمن العام وتم ضبط المتهمين.