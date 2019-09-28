شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تعاون بحثي وعلمي بين «الإنتاج الحربي» ومركز بحوث وتطوير الفلزات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم المركز دورة تدريبية بعنوان «التصنيع الرقمي والهندسة العكسية»، بمشاركة ١٥ مهندسًا من وزارة الإنتاج الحربي من مختلف المصانع التابعة للوزارة، وذلك بمقر المركز.

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وأوضح التقرير أن الدورة تهدف إلى التعريف بالتطبيقات الصناعية الحديثة في مجال التصنيع الرقمي والهندسة العكسية، واستخدام الليزر في التصنيع، والتي تعمل من خلال برامج الكمبيوتر، وتقوم بإعادة رسم الأشكال ثلاثية الأبعاد أو ابتكار نماذج صناعية جديدة، والتعريف بأجهزة الهندسة العكسية التي تعمل بالليزر.

ولفت التقرير إلى أن أعمال الدورة تضمنت شرحا نظريا وتدريبا عمليا على الأجهزة الحديثة الموجودة في قسم التصنيع الرقمي، والتي لا تتوافر في أي مؤسسة أخرى بمصر، وتصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه. وحاضر في الدورة د. خالد محمود عبدالغني، رئيس شعبة تكنولوجيا التصنيع ورئيس قسم التصنيع الرقمي، ولفيف من الأساتذة في قسم التصنيع الرقمي.

كما شملت فعاليات الدورة جولة تعريفية لمهندسي الإنتاج الحربي داخل أقسام ومعامل المركز المختلفة، حيث تم إطلاعهم على أنشطة المركز، والأعمال التي يقوم بها مكتب الخدمات، وقسم السباكة وقسم الخامات، وقسم تكنولوجيا المساحيق، وقسم اللحام وأيضا قسم التصنيع الرقمي. وفي ختام فعاليات الدورة قدم المهندسون المشاركون في الدورة مشروعا عمليًا، وتم تسليم الشهادات لهم.