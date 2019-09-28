شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن زيادة طرح الأسماك بالمجمعات الاستهلاكية: البوري بـ35 جنيها والماكريل بـ25 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين ٣٠ و٤٠% وفقا لنوع المنتج، كما يتم مد المنافذ بأى كميات من منتجات الأسماك أولا بأول.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين أنه تم ضخ كميات كبيرة، لأول مرة، من منتجات أسماك البورى بسعر 35 جنيها للكيلو، وذلك جودة عالية من منتجات المحيط الأطلسى، لافتا إلى أن سعر البورى في الأسواق الأخرى يتراوح ما بين 65 و75 جنيها، حيث تم توفير كميات كبيرة في فروع ومنافذ الشركة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية في المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك، تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

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وأضاف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهت الشركة المصرية لتسويق الأسماك بزيادة ضخ منتجات الأسماك في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتخفيض سعر الكيلو من أسماك البلطى أسوان إلى 21 جنيها بدلا من 24 جنيها بعدد سمكتين أو 3 سمكات للكيلو، بجانب أيضا تخفيض سعر كيلو الماكريل إلى 25 جنيها بدلا من 30 جنيها، وتخفيض سعر كيلو المكرونة إلى 30 جنيها بدلا من 38 جنيها، في إطار توفير كافة المنتجات للمواطنين أولا بأول، إضافة إلى توفير المنتجات من خلال السيارات المتنقلة في الميادين العامة.

من جانبها، أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن طرح وزارة التموين أسماك مستوردة بأسعار مخفضة، دليل على اهتمام الحكومة بمحدودى الدخل وجهودها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأضافت «عبدالمقصود» لـ«المصري اليوم»، أن قيام الشركة المصرية لتسويق الأسماك، بطرح الكيلو البورى بـ35 جنيها للكيلو، وتخفيض سعر بلطى أسوان لـ21 جنيها، والماكريل لـ25 جنيه بدلا من 30 جنيها، خطوة مهمة وتساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن «السلع المستوردة، يعتمد عليها بشكل أساسى المواطنون محدودو الدخل، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه وزارة التموين، حتى لا ترهق الأسرة المصرية، عندما قامت الوزارة بتوفير اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة، بكميات سدت العجز الموجود في الأسواق ما ساهم في مواجهة الاحتكار وانخفاض الأسعار».