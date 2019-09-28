شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات قوى "نداء السودان" برعاية مصرية فى العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات قوى "نداء السودان" برعاية مصرية، فى العين السخنة.
وقدم صادق المهدى زعيم حزب الأمة السودانى، الشكر لمصر على استضافتها فعاليات الاجتماعات.
وقال "المهدى" خلال افتتاح فعاليات الاجتماعات، اليوم السبت، "نشكر إخوتنا فى مصر على استضافتنا ونهنأ أنفسنا على ما حققه شعبنا فى المرحلة الماضية، والتأكيد على عزيمتنا فى نداء السودان أن نكون عند حسن الظن فى خوض المرحلة القادمة بكفاءة عالية تمكن السودان من القضاء على المفاسد التى مثلها النظام البائد، والاسعداد لبناء السلام والاقتصاد والديمقراطية فى السودان.
وأضاف زعيم حزب الأمة السودانى، الشكر والتقدير لما قام به جيراننا من دعم إيجابى لثورتنا، كما نقدم الشكر والتقدير للأسرة الدولية فالسودان سوف يحتاج دعمًا قويًا وكبيرًا وواضحًا من جيراننا والأسرة الدولية.
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