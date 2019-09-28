شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب بشمال غرب باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرون بعدما فتح مسلحون النار على حافلة ركاب في مقاطعة هانجو بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان. وذكرت الشرطة - وفقا لقناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم، السبت، - أن الحادث، الذي وقع اليوم في منطقة "زارجاري"، نجم عن عداوة قديمة، مضيفة أنه يجري شن عمليات مداهمة للقبض على المسلحين. وأفادت السلطات المحلية بأنه تم نقل المصابين وجثث القتلى إلى مستشفى المقاطعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب بشمال غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.