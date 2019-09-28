شكرا لقرائتكم خبر عن الإندبندنت: جونسون ربما يواجه تصويتا بحجب الثقة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بوريس جونسون يواجه تصويتًا بحجب الثقة في الأيام المقبلة ، كما حذر الحزب الوطني الاسكتلندى من أنهم يهدفون إلى استبدال حكومته بإدارة مؤقتة لتأمين تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبينما يتوجه رئيس الوزراء إلى مانشستر عشية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين ، حذر المتحدث باسم الحزب الاسكتلندى من أن حزبه لم يعد لديه إيمان بأن جونسون "سيلتزم بالقانون".

وبعد محادثات بين زعماء أحزاب المعارضة في ويستمنستر هذا الأسبوع ، قال ستيوارت هوسى إن طريق حجب الثقة هو "اللعبة الوحيدة في المدينة" لضمان عدم إخراج جونسون لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون اتفاق.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أشارت نيكولا ستورجيون ، رئيسة وزراء اسكتلندا ، إلى أن حزبها قد يدعم وصول جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، رئيسا للوزراء في داونينج ستريت على أساس مؤقت من أجل طلب تمديد للمادة 50 من بروكسل ، ثم الدعوة لإجراء انتخابات عامة فورية.

وقال حزب العمال إنه لن يدعم الانتخابات إلا بعد أن يتأكد الحزب من أنه قد تم تجنب خروج الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في 31 أكتوبر ، وقاوم محاولات جونسون المتكررة للسعي لإجراء انتخابات عامة.

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وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال واقعي لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة الأسبوع المقبل ، أجاب هوسي: "أعتقد أن هناك".

وأضاف: "علينا أن نفعل ذلك لأنه لا يوجد الآن ثقة في أن رئيس الوزراء سوف يطيع القانون ويسعى إلى التمديد الذي صوت عليه البرلمان منذ بضعة أسابيع فقط.

وتابع قائلا: "يبدو أنه يريد [حزب العمال] التمديد ، وإذا كانت الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي اقتراع بحجب الثقة ، ووجود إدارة مؤقتة لفترة قصيرة جدًا ، لمجرد الحصول على تمديد المادة 50 ، ثم الدعوة لإجراء انتخابات سيكون من الصعب رؤيتهم يرفضون هذا العرض ".

ومع ذلك فقد أقر بأن الديمقراطيين الأحرار كانوا يترددون في دعم إجراء يمكن أن ينتهى بكوربين رئيسا للوزراء. وقال "إذا جاء اسم آخر كان مقبولا للجميع – شخصية مثل كين كلارك أو دومينيك جريف - فمن الواضح أنه سيكون من الجيد القيام به".

"ولكن من الواضح أيضًا أنه يجب أن يكون لدى ثاني أكبر حزب [حزب العمال] الفرصة الأولى لتشكيل تلك الإدارة.