"ما تصدقش.. ما تقلقش" أغنية جديدة للداخلية للتوعية بمخاطر الشائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ما تصدقش.. ما تقلقش" أغنية جديدة لوزارة الداخلية لتوعية الشعب المصرى بخطورة الشائعات خاصة من الأبواق الإعلامية الإخوانية، وتبعث رسائل طمأنينة للمصريين، وتلقى الضوء على المشروعات الضخمة، وترصد دور الشرطة فى حماية أمن واستقرار البلاد.

الأغنية من غناء أحمد عفت وإيمان عبد الغنى ومى حسن، وكلمات وليد دسوقى.