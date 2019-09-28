شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية استئناف القاهرة تبدأ أعمالها لتوزيع العمل قبل بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة أعمالها بدار القضاء العالى، حيث انعقدت منذ قليل بعد ان اكتمل النصاب القانونى لها.

وتناقش الجمعية توزيع العمل على دوائر المحكمة قبل بداية العام القضائى الجديد 2019 – 2020 ، والذى يبدأ أول أكتوبر المقبل.

وتوافد قضاة المحكمة إلى دار القضاء العالى لحضور جمعيتهم العمومية، حيث تناقش حاليا إقرار جدولها المتعلق بالعمل فى العام الجديد.

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ونصت المادة 33 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، على النصاب القانونى الصحيح لانعقاد الجمعية العمومية، "لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل".

وتعقد الجمعية برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهى أول جمعية يترأسها عبد الفتاح منذ توليه منصبه فى يوليو الماضى.

وتختص الجمعيات العمويمة للمحاكم بعدد من المهام كما حددها القانون من بينها، ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.