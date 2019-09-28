شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 261 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين مصريين باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، فى حل مشكلة 5 صيادين مصريين لم يتسلموا مرتبات شهرين من صاحب مركب صيد فى مدينة بترا منذ أول أغسطس 2019، حيث تم التوصل لسداد المستحقات المتأخرة للصيادين الخمسة على دفعتين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنها تلقت تقريرا بذلك من المستشار العمالى بأثينا أشرف فؤاد، أفاد فيه أنه تم تحصيل المبالغ فى جلسة ودية مع صاحب المركب بحضور المحامى الخاص به، وتم تسليم كل صياد المبالغ المستحقة له.

وأضاف المستشار العمالى أن إجمالى المبالغ التى تم استلامها 14 ألف و500 يورو، ما يعادل حوالى 261 ألف جنيه مصرى، وتم إقناع الصيادين الخمسة بالنزول إلى عملهم بعد تسوية مستحقاتهم مع صاحب المركب وديًا.